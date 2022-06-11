طريقة عمل كرات اللحم بالسماق والليمون

وصفة لحم تركية رائعة

المقادير اللازمة

كوب من البرغل الناعم

300 غرام لحم بقري قليل الدهن

نصف كوب من الماء

مكونات الشوربة

ملح

2 ملاعق كبيرة من الزبدة

2 بصل

1 ملعقة كبيرة من معجون الطماطم

1 ملعقة كبيرة من معجون الفلفل

4 أكواب من المرق

1 كوب من الحمص المسلوق

1 ملعقة كبيرة من السماق

فلفل أسود

4 فصوص الثوم

1 ملعقة كبيرة زبدة

نعناع مجفف

بابريكا

طريقة العمل

لكرات اللحم

ضعي اللحم المفروم والبرغل في وعاء للخلط

يضاف الماء والملح ويعجن جيدا

قومي بإعداد كرات لحم

للحساء

يقطع البصل

ضع وعاء الحساء على الموقد وأضيفي الزبدة

نضيف البصل المفروم ونقليه

عندما يتحول لون البصل إلى لون فاتح أضيفي معجون الطماطم واستمري في القلي

يضاف المرق والحمص المسلوق والملح والفلفل ويغلى لمدة 10 دقائق

أضيفي كرات اللحم المحضرة إلى الشوربة واطهيها لمدة 20-25 دقيقة على نار عالية

نضيف السماق ونرفع القدر عن النار

للوجه

نأخذ الزبدة في قدر ونذوبها

أضيفي الثوم المهروس

ثم نضيف النعناع المجفف ومسحوق الفلفل الأحمر ونرفعها عن النار