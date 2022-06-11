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طريقة عمل كرات اللحم بالسماق والليمون

نيفين عباسaccess_time12 / ذو القعدة / 1443 هـ      11 يونيو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة لحم تركية رائعة

المقادير اللازمة

كوب من البرغل الناعم
300 غرام لحم بقري قليل الدهن
نصف كوب من الماء

مكونات الشوربة
ملح
2 ملاعق كبيرة من الزبدة
2 بصل
1 ملعقة كبيرة من معجون الطماطم
1 ملعقة كبيرة من معجون الفلفل
4 أكواب من المرق
1 كوب من الحمص المسلوق
1 ملعقة كبيرة من السماق
فلفل أسود
4 فصوص الثوم
1 ملعقة كبيرة زبدة
نعناع مجفف
بابريكا

طريقة العمل

لكرات اللحم
ضعي اللحم المفروم والبرغل في وعاء للخلط
يضاف الماء والملح ويعجن جيدا
قومي بإعداد كرات لحم

للحساء
يقطع البصل
ضع وعاء الحساء على الموقد وأضيفي الزبدة
نضيف البصل المفروم ونقليه
عندما يتحول لون البصل إلى لون فاتح أضيفي معجون الطماطم واستمري في القلي
يضاف المرق والحمص المسلوق والملح والفلفل ويغلى لمدة 10 دقائق
أضيفي كرات اللحم المحضرة إلى الشوربة واطهيها لمدة 20-25 دقيقة على نار عالية
نضيف السماق ونرفع القدر عن النار

للوجه
نأخذ الزبدة في قدر ونذوبها
أضيفي الثوم المهروس
ثم نضيف النعناع المجفف ومسحوق الفلفل الأحمر ونرفعها عن النار

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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