الأخيره

ضبط مخالفين لنظام البيئة في الرياض والقصيم

صحيفة البلادaccess_time12 / ذو القعدة / 1443 هـ      11 يونيو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في منطقتَيْ الرياض والقصيم (3) مواطنين مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن (3) مركبات، واتُّخِذت الإجراءات النظامية بحقهم، وسُلِّمت الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

ويأتي ذلك في إطار الحملة التي تنفذها وزارة الداخلية ممثلةً في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة أنشطة تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما يُنشَر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

وحث الأمن العام الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَيْ مكة المكرمة والرياض، ورقمَيْ الطوارئ (996) و(999) في بقية مناطق المملكة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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