رسميًا: تشاوميني إلى ريال مدريد

تعاقد نادي ريال مدريد الإسباني رسميًا مع الفرنسي أوريلين تشاوميني السبت 11 يونيو، قادمًا من فريق موناكو من دون الكشف عن قيمة الصفقة.

ويمتد عقد تشاوميني مع ريال مدريد إلى صيف عام 2028، فيما سيتم تقديم اللاعب رسميًا للجماهير ووسائل الإعلام يوم الثلاثاء المقبل 14 يونيو.

وقال النادي الملكي عبر بيان رسمي في موقعه على الإنترنت، إن تشاوميني سيخضع للفحص الطبي الثلاثاء، قبل توقيع العقود في مقر النادي.

ينشط تشاوميني في مركز لاعب الوسط المدافع، وهو لاعب دولي فرنسي مع المنتخب الأول، وتقدر قيمته التسويقية حاليًا بنحو 60 مليون يورو.

وحاز ريال مدريد على خدمات تشاوميني بعد منافسة حامية الوطيس مع نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، وبعض الأندية الإنجليزية الأخرى.

من المنتظر أن يكوّن تشاوميني شراكة المستقبل في خط وسط اليرنغي مع مواطنه إدواردو كامافينغا، وبالتبعية شراكة أخرى مع منتخب فرنسا.