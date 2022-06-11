الهلال الأحمر يعتمد أول مدرسة آمنة بمنطقة مكة

جدة : البلاد

أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة اعتماد أول مدرسة امنة بالمنطقة (مدرسة عبد الرحمن فقيه الابتدائية بالعاصمة المقدسة) وذلك ضمن إطار مبادرة (مدرسة آمنة) التي اطلقتها الهيئة في الفترة الماضية والتي تهدف من خلالها الهيئة الى نشر ثقافة الإسعافات الأولية لكافة شرائح المجتمع نساءً ورجالا بمختلف فئاتهم العمرية ، حيث تهدف الهيئة من خلال مشروع (مدرسة امنة) للتدريب على التعامل مع الحالات الإسعافية الطارئة المهددة للحياة ومنها حالات الازمات القلبية التي قد يتطلب التعامل استخدام جهاز ازالة الرجفان القلبي (AED) والذي سيوزع على كل مدرسة تنال الإعتماد بعد استيفاءها للمعايير المعتمدة من الهيئة والتي تتمثل في كيفية استخدام الجهاز والتحاق منسوبيها ببرنامج سفير الحياة للإسعافات الأولية سواء من طلاب او منسوبي المدرسة ، للتدخل السريع والتعامل مع الحالات الإسعافية الطارئة بشكل عام وحالات الأزمات القلبية بشكل خاص

جدير بالذكر أن مدير عام فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفى بلجون قام بتسليم مدير المدرسة شهادة ودرع الاعتماد كمدرسة آمنة بحضور مدراء الإدارات بالهيئة وادارات مجمع مدارس عبد الرحمن فقيه النموذجية وهيئة التدريس والطلاب لتكون الانطلاقة لتحقيق تطلعات هيئة الهلال الأحمر السعودية لخلق بيئة صحية امنة وبطرق علمية مدروسة لإنقاذ الأروح وتفادي المضاعفات بعد مشيئة الله.