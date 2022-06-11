الشمندر يساعد على خفض ضغط الدم ويحمي القلب والأوعية الدموية!

يعتبر الشمندر من الأطعمة المهمة لصحة الجسم وذلك بفضل ما يحتويه من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة لها تأثير بالغ الأهمية على الصحة بشكل عام ، لذلك لابد من وجود الشمندر على المائدة وإدراجه ضمن النظام الغذائي لفوائد التي لا حصر لها والتي تتمثل في الاتي:
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الشمندر يساعد في تحسين صحة الكبد والكلى، من خلال مساعدة الجسم في التخلص من السموم.
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محتوى الشمندر من البوتاسيوم والنترات يسعد على خفض مستوى ضغط الدم.
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الشمندر من الأغذية التي تساعد على خفض ارتفاع الكوليسترول الضار في الجسم.
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بما أن الشمندر يؤثر على ضغط الدم والكوليسترول، هذا يعني أنه مفيد لصحة القلب ويساعد في حمايته من الأمراض.
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الشمندر قليل السعرات الحرارية وغني بالألياف لذلك يعتبر من الأغذية المناسبة لمرضى السكري.
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الألياف في الشمندر تقي من أمراض الجهاز الهضمي.
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يعرف أن الشمندر وبفضل احتوائه على مضادات أكسدة فإنه يحمي من الأمراض الالتهابية