“التأمينات”: أكثر من 3.4 مليون معاملة منجزة إلكترونياً خلال مايو

البلاد : متابعات

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن مجموع المنافع التأمينية المصروفة لعملاء المؤسسة من متقاعدي ومستفيدي القطاعين العام والخاص قد بلغت أكثر من 10 مليارات ريال خلال شهر مايو 2022م.

جاء ذلك في إحصائية للمؤسسة، قدمت خلاله موجزاً عن أبرز الأعمال والأرقام والمبالغ المصروفة خلال شهر مايو 2022م.

وبينت أن عدد المعاملات المنجزة إلكترونياً بلغت أكثر من 3.4 مليون معاملة، فيما تجاوزت زيارات البوابة الالكترونية للمؤسسة 2.2 مليون زيارة، وتخطى عدد المسجلين الجدد فيها 154 ألف مستخدم جديد، كما تجاوز تحميل تطبيق التأمينات الاجتماعية للأجهزة الذكية أكثر من 131 ألف تحميل.

وعن عدد تعاريف المعاش المصدرة إلكترونياً بينت المؤسسة أنها تخطت 124 ألف تعريف أصدر عبر مختلف قنوات المؤسسة الإلكترونية، فيما بلغ عدد المكالمات الواردة لمركز الاتصال أكثر من 82 ألف اتصال، بالإضافة إلى ما يرد المؤسسة من استفسارات عبر مختلف القنوات الرقمية.

وفي شهر مايو 2022م حققت أكثر من 7.6 ألف زيارة تفتيشية للمنشآت للتأكد من اتباع أصحاب العمل الإجراءات الصحيحة لتسجيل واستبعاد المشتركين والتوعية بإجراءات الوقاية الشخصية للعاملين ومطابقة

الأجور المدخلة للمشتركين.

يشار إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تقدم تجربة رقمية فريدة لعملائها منبثقة من استراتيجيتها التي تسعى لتقديم الخدمة المميزة للعميل عبر حزمة متكاملة من الخدمات الإلكترونية، التي سهلت للعميل انجاز تعاملاته مع المؤسسة على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع بشكل آني وسريع.