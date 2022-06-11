الأمير تشارلز يعارض ترحيل طالبي لجوء من بريطانيا إلى رواندا

البلاد : أ ف ب

وصف الأمير تشارلز خطة الحكومة البريطانية لإرسال طالبي لجوء إلى رواندا بـ”المروعة”، بينما يستعد معارضوها لمحاولة أخيرة أمام القضاء لمنع مغادرة أول رحلة.

وتنوي لندن تسيير رحلة تقل أول دفعة من 31 طالب لجوء إلى رواندا الثلاثاء، قبيل قمة دول الكومونولث التي ستعقد في كيغالي ويمثل الأمير تشارلز والدته الملكة إليزابيث الثانية فيها.

ورحب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي سيحضر القمة أيضا بانتصار حكومته خلال جلسة لمحكمة القضاء العالي الجمعة أعطت ضوءا أخضر للخطة.

وقال جونسون على “تويتر”: “لا يمكننا السماح لمهربي البشر بتعريض حياة الناس للخطر، وستساعد شراكتنا الرائدة على مستوى العالم في كسر نموذج عمل هؤلاء المجرمين عديمي الرحمة”.

لكن تشارلز انضم إلى آخرين في التنديد بالخطة ويخشى أن تهيمن القضية على قمة دول الكومونولث المقررة في 24 و25 يونيو، وفق ما ذكرت صحيفة “ذي تايمز”.

ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تسمه قوله إن الأمير تشارلز أكد أنه “يشعر بأكثر من مجرد خيبة الأمل حيال السياسة”.

وأضاف أن الأمير تشارلز “يقول إنه يعتقد أن نهج الحكومة برمته مروع.. كان واضحا بأنه غير معجب بالمسار الذي تنتهجه الحكومة”.

ورفض ناطق باسم تشارلز التعليق على ما اعتبره حديثا خاصا وشدد على أن الأمير “محايد سياسيا”، وأضاف “قضايا السياسة هي قرارات تعنى بها الحكومة”.