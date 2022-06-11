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أمر ملكي: تمديد خدمة أمين محافظة جدة

صحيفة البلادaccess_time12 / ذو القعدة / 1443 هـ      11 يونيو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، صدور أمر ملكي يقضي بتمديد خدمة صالح بن علي التركي أميناً لمحافظة جدة بالمرتبة الممتازة لمدة 4 سنوات.

وقدم معالي صالح بن علي التركي الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان على هذه الثقة الغالية.

وأكد أن ثقة ولاة الأمر بتمديد عمله أمينا لمحافظة جدة هي مسؤولية مضاعفة نرجو الله ان يعيننا على ادائها والقيام بها خير قيام.

وأضاف بأن هذه الثقة الملكية الغالية تحتم علينا بذل المزيد من الجهود لنكون عند حسن ظن ولاة الامر حفظهم الله خدمة لديننا ومليكنا ووطننا.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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