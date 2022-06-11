أمر ملكي: تمديد خدمة أمين محافظة جدة

جدة : البلاد

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، صدور أمر ملكي يقضي بتمديد خدمة صالح بن علي التركي أميناً لمحافظة جدة بالمرتبة الممتازة لمدة 4 سنوات.

وقدم معالي صالح بن علي التركي الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان على هذه الثقة الغالية.

وأكد أن ثقة ولاة الأمر بتمديد عمله أمينا لمحافظة جدة هي مسؤولية مضاعفة نرجو الله ان يعيننا على ادائها والقيام بها خير قيام.

وأضاف بأن هذه الثقة الملكية الغالية تحتم علينا بذل المزيد من الجهود لنكون عند حسن ظن ولاة الامر حفظهم الله خدمة لديننا ومليكنا ووطننا.