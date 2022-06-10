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موسم جدة يتيح للشباب المنافسة على العالمية في رسومات “الكوميك”

صحيفة البلادaccess_time11 / ذو القعدة / 1443 هـ      10 يونيو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

مكّن موسم جدة 2022 الشباب من المنافسة على العالمية في رسومات “الكوميك” وذلك ضمن فعاليات معرض “ستان لي سوبر كون” العالمي المقام حالياً بمنطقة “سوبردوم”، بحضور عدد من نجوم هوليوود.

ويُبرز المعرض رسومات المشاركين والمشاركات في هذا الفن، ويُعرّف بدورهم في تثقيف الأجيال بهذه المدارس العالمية لرسم الكوميك، فيما يعزز الموسم استكشاف المواهب والاهتمام بإبرازها.

ويتيح للرسامين المهتمين بهذا الفن استعراض مواهبهم عالميا في التأليف وكتابة القصص والروايات، وتوجية شغفهم في تأليف سلاسل تتكون من أجزاء يمتد تأليفها لسنوات، بما يمكّنهم من توجيه رسائلهم التثقيفية والتوجيهية والروائية عبر رسوماتهم، والبحث عن الواقع والحقيقية لكل ما يدور في عالم الأفلام، وروايات ومغامرات الأبطال.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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