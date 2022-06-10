“ذا فيلج “.. فعاليات تجمع التعليم بالترفيه في موسم جدة

جدة- البلاد

شهدت فعاليات “ذا ڤيلج” ضمن فعاليات موسم جدة ٢٠٢٢؛ اقبالاً كبيراً من قبل زوار الموسم، وذلك منذ الساعات الأولى للافتتاح في جو عائلي مميز، حيث ستستمر فعاليات ذا فيلج إلى نهاية الموسم بعروض عائلية متنوعة، والعديد من الأنشطة التعليمية والترفيهية للأطفال.

وتتميز منطقة “ذا فيلج” بفعاليات تعليمية وتثقيفية بطابع ترفيهي مميز، حيث تمكن الأطفال من تجربة أكثر من 12 فعالية متنوعة ومختلفة، وتوسع مدارك الابتكار للأطفال، وتكسبهم المعرفة والاطلاع وتنمية وعي الطفل بمخزون معرفي وثقافي من هذه التجارب في جو تشاركي مع العائلة.

ومن أبرز تجارب “ذا فيلج” تجربة الجاحظ التي تنقل الأطفال في 20 دقيقة للتعرف على العالم العربي الجاحظ في جو ترفيهي ممتع، إضافة إلى تجربة الروبورت التي تمكنهم في 15 دقيقة من التعرف على الروبورتات، وتجربة الترامبولين، ومنطقة اللعب مع الحيوانات الأليفة والتعايش معها خلال 15 دقيقة.

كما تضم “ذا فيلج” مدرسة تعليم القيادة للأطفال من عمر “3-6″، وعروض حية ومتحركة ،وعروض مسرحية وألعاب الكرنفال، والمهارة وتسلق الصخور، وحبل الانزلاق.