النساء أم الرجال أقوى ذاكرة ؟.. اعرف الإجابة والسر الغريب

النساء أم الرجال أقوى ذاكرة.. هذا السؤال لها إجابة سببها غريب بعض الشئ.

ويبدو أنه حان الوقت للتخلص من اللحوم المصنعة إذا كنا نريد الاحتفاظ بذاكرة أفضل.

بهذه الكلمات وصفت صحيفة «ديلي ميل» دراسة جديدة أوضحت أن الأشخاص النباتيون يتمتعون بذاكرة قوية.

وذلك مقارنة بالأشخاص الذين يأكلون اللحوم.

وبحسب الصحيفة البريطانية، كشف باحثون من جامعة بيركبيك فى لندن أن اتباع نظام غذائي.

يعتمد على النباتات فقط يمكن أن يعزز الذاكرة وعملها.

وقالت بينار سينجول، التي قادت الدراسة: «يؤدي الالتزام بنظام غذائي نباتي بدلا من اللحوم إلى تحسين الذاكرة اللفظية قصيرة المدي».

ووجدت الدراسة أن هناك ترابط بين النظام الغذائي والأداء البدني والعقلي.

إذ قالت «سينجول»:«يرتبط النظام الغذائي النباتي بأمراض القلب والأوعية الدموية والدماغية.

فالنظم الغذائية المتوسطية التي تحتوي على نسبة عالية من الفاكهة والخضراوات تقلل مخاطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي وتحسن الأداء الإدراكي».

ذاكرة النساء أقوى من الرجال

وفقا للصحيفة البريطانية، فقد شرع الباحثون في تقييم آثار النظام الغذائي المتبع على الذاكرة وجودة النوم.

إذ أجريت على مجموعة مكونة من 62 بالغ تتراوح أعمارهم ما بين 40 عاما أو أكثر وتم تصنيفهم على النحو الآتي.

أما نباتيين أو آكلي لحوم، أو آكلي لحوم بنسب مرتفعة وأخرى منخفضة.

ولمعرفة مدى جودة ذاكرتهم، استخدم الباحثون اختبار كاليفورنيا للتعلم اللفظي.

وهو أحد الاختبارات النفسية العصبية الأكثر استخداما.

وأظهرت النتائج أن النظام الغذائي كان له تأثير كبير على الذاكرة، ولكن ليس على جودة النوم.

إذ فاز النباتيون بأعلى الدرجات من حيث التذكر، وكانت نتائج النساء أعلى بكثير من الرجال فى كل مجموعة.

وكشف الباحثون في الدراسة التى تم نشرها بمجلة Clinical Nutrition Open Science السر.

واكد أن السبب الحقيقي وراء أن ذاكرة النساء أقوى من الرجال، هو أن الإناث فى الغالب يتبعن نظم غذائية نباتية أكثر من الذكور.