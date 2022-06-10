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المملكة ترحب بقرار “الطاقة الذرية” بشأن إيران

صحيفة البلادaccess_time11 / ذو القعدة / 1443 هـ      10 يونيو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – البلاد

رحبت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية بقرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يشدد على وجوب امتثال إيران لالتزاماتها في اتفاق الضمانات، وضرورة تعاونها مع الوكالة لحل كافة الإشكاليات النووية المعلقة.

وتبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قرارا بإدانة ضد سلوك إيران النووي.
ووافق المجلس المؤلف من 35 دولة، بأغلبية ساحقة على قرار يدين إيران لعدم تقديمها ما يفسر وجود آثار لليورانيوم في ثلاثة مواقع لم يعلن عنها. ودعت المملكة، إيران للتعاون مع الوكالة، وحل القضايا العالقة دون مماطلة، آملة من الدول الأعضاء في مجلس المحافظين تقديم كامل الدعم للوكالة ومديرها العام. وأكد الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا المندوب الدائم لدى المنظمات الدولية بفيينا، خلال دورة مجلس محافظي الوكالة ، ضرورة اطلاع الدول الأعضاء على المستجدات المتعلقة بتجاوزات إيران لاتفاق الضمانات.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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