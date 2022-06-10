تعرف على تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية

جدة : البلاد

نشرت جريدة أم القرى ، تفاصيل قرار مجلس الوزراء بتعديل عدد من مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، الذي يعمل به بدءاً من اليوم (الجمعة).

وبحسب التعديلات، نصت المادة 17 على أن تكون الصورة الشخصية والملتقطة في الأنظمة الآلية التي يتطلبها إصدار الهوية الوطنية حديثة وملونة وواضحة ومظهرة لجميع ملامح الوجه، وبخلفية بيضاء في وضع مقابل، ودون نظارات وعدسات غير طبية، وخالية من أي زينة، ولا يجوز أن تكون بالملابس المهنية أو لأي فئة معينة، على أن تتولى وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية وضع ضوابط خاصة بتلك الصور لبعض الفئات العمرية وذوي الاحتياجات الخاصة، والحالات الأخرى غير الواردة.

وأوضحت «الأحوال المدنية» في بيان، أن التعديل الوارد في فقرة صور الوثائق، تختص بحالات وفئات عمرية مستثناة، منها الفئات العمرية من 10 إلى 14 سنة وبعض الحالات المرضية.

#الأحوال_المدنية :

التعديل الوارد في فقرة صور الوثائق يختص بالفئات العمرية من (10) إلى (14) سنة وبعض الحالات المرضية. pic.twitter.com/Z9GuSgb8cg — الأحوال المدنية (@AhwalKSA) June 10, 2022

وحددت المادة 146 محتويات بطاقة الهوية الوطنية سواءً كانت مطبوعة أو رقمية، وتشمل الصورة الشخصية، والاسم كاملاً على ألا يقل عن أربعة أسماء (الاسم الأول، واسم الأب، واسم الجد، واسم العائلة أو الشهرة) باللغتين العربية والإنجليزية، ومكان وتاريخ الميلاد والانتهاء بالهجري والميلادي، ورقمي السجل المدني والنسخة، والشعارات الرسمية والسمات الأمنية، وأي بيانات ترى الوكالة إضافتها أو حذفها.

ووفق المادة 157، تصدر «الأحوال المدنية» جميع الوثائق المطبوعة والرقمية، مثل: الهوية الوطنية، وسجل الأسرة، وشهادتي الميلاد والوفاة، وشرائح البيانات، وإشعارات التعديل» أو غيرها، وتكون مسؤولة عن سلامتها وصحتها والتحقق منها، وتتولى وضع الضوابط والإجراءات اللازمة لإصدارها وتجديدها. كما شددت على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية التي يتطلب عملها التحقق من الهوية الوطنية أو الوثائق الصادرة من قبل الوكالة بالاكتفاء بتسجيل البيانات المدونة بها دون أخذ نسخة منها.