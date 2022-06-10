إلغاء آخر حالة ظهور لك على تطبيق سناب شات.. 5 خطوات

يبحث الآلاف عن كيفية إلغاء آخر حالة ظهور لك على تطبيق سناب شات عبر محركات البحث، مؤخرا.

إذ يتمتع تطبيق سناب شات الشهير بميزة «Snapchat active» أو «Last Seen».

والتي تسمح للمستخدمين بمعرفة آخر مرة كان فيها الأشخاص الآخرون متصلين على التطبيق.

وما إذا كانوا يستخدمون النظام الأساسي حاليًا.

وبقدر ما قد يكون هذا مناسبًا لبعض المستخدمين، فهو مصدر قلق كبير لخصوصية الآخرين.

وإخفاء هذه الحالة خطوة منطقية جدا لحماية الخصوصية على «سناب شات».

من الممكن إلغاء آخر حالة ظهور لك على تطبيق سناب شات بأكثر من طريقة.

ولكن يجب أن تعرف أنه بعد إخفاء حالة Snapchat Last Seen / active الخاصة بك.

زلن تتمكن أيضًا من رؤية حالة جهات الاتصال الخاصة بك، بحسب موقع «تك رادار».

إلغاء آخر حالة ظهور لك على تطبيق سناب شات

«آخر ظهور» أو «Last Seen» هي ميزة خصوصية تقدمها منصة سناب شات، متاحة أيضًا مع منصات التواصل الأخرى.

ويمكن تحديد مشاهدي آخر ظهور لك على الإنترنت، سواء بجعل ذلك متاحًا للجميع أو لجهات الاتصال الخاصة بك فقط.

ويمكنك إخفائه باستخدام إعدادات الخصوصية، من خلال الخطوات التالية:

النقر على أيقونة Snapchat في القائمة الرئيسية.

الضغط على الخطوط الثلاثة في الزاوية اليسرى السفلية.

في الخيارات التي تظهر اختيار الإعدادات.

الانتقال إلى خيار الخصوصية والنقر على إعدادات الخصوصية المعروضة.

الضغط على خيار «آخر ظهور» وتحديد خيار «لا أحد».