أخضر رفع الأثقال يشارك في بطولة العالم للناشئين بالمكسيك

الرياض – البلاد

وصلت بعثة المنتخب السعودي لرفع الأثقال إلى مدينة ليون المكسيكية للمشاركة في بطولة العالم للناشئين تحت 17 سنة للرجال والسيدات، التي تنطلق منافساتها خلال الفترة من 10 – 18 / 2022/6 برئاسة محمد الحربي رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال.

وقد ضمت قائمة الأخضر لاعبين ولاعبة، هم: علي مجيد خليتيت (وزن 55 ) ومحمد المرزوق (وزن 61 ) وذكرى شوهان خرمي(وزن 49)، تحت إشراف المدرب الإستوني إيكور بيسكروف، وتساعده المدربة التونسية رانيا بهلول، والمدرب الوطني عباس القيصوم، وإدارياً عضو مجلس إدارة الاتحاد علي ظافر حكمي.

من جهة أخرى، قدم محمد الحربي رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال شكره لسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المكسيك، هيثم بن حسن المالكي على حرصه واهتمامه ومتابعته للمنتخب السعودي لرفع الأثقال والتوجيهات المستمرة لفريق عمله الذي كان نيابة عنه في استقبال بعثة أخضر الأثقال المشاركة في بطولة العالم للشباب 2022 سكرتير أول أ. بدرالشراري رئيس القسم الثقافي والإعلامي والمراسم بحضور الملحق أ.محمد السبيعي ومسئول العلاقات العامة في السفارة أ.جهاد رضوان.