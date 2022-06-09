الرياضة 10 منتخبات تشارك في منافسات كأس العرب لكرة قدم الصالات بالدمام

الرياض – هاني البشر

سحبت مساء اليوم في الرياض، قرعة بطولة كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات للمنتخبات 2022، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، ويستضيفها الاتحاد السعودي في مدينة الدمام خلال الفترة من 20 إلى 28 يونيو الحالي، بمشاركة منتخبات، المغرب (حامل اللقب)، ومصر والكويت والسعودية وليبيا والجزائر والعراق وفلسطين وموريتانيا والصومال. وأسفرت القرعة التي أجريت في حضور الأمين العام للاتحاد العربي الدكتور رجاءالله السلمي ونائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الدكتور خالد الثبيتي، عن حلول منتخبات المغرب والكويت وموريتانيا والصومال في المجموعة الأولى، ومنتخبات مصر والعراق والجزائر في المجموعة الثانية، بينما جاء في المجموعة الثالثة منتخبات السعودية وفلسطين وليبيا. وتأتي هذه البطولة كأولى بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم لموسم 2022 / 2023، حيث يحرص الاتحاد العربي على تنمية رياضة كرة قدم داخل الصالات في الوطن العربي، إذ أقيمت النسخة الأولى من البطولة في العاصمة المصرية القاهرة عام 1998، بمشاركة منتخبات مصر وليبيا والمغرب والأردن والجزائر وفلسطين والسودان والصومال، وتوج ببطولتها منتخب مصر وحل المنتخب المغربي وصيفاً ثم منتخب ليبيا في المركز الثالث.

وفي عام 2005 أقيمت النسخة الثانية أيضاً في العاصمة المصرية القاهرة، وشارك فيها منتخبات مصر ولبنان والجزائر وليبيا والعراق وتونس وفلسطين والمغرب، حيث احتفظ المنتخب المصري باللقب، وحل منتخب المغرب وصيفاً أيضاً، تلاه منتخب لبنان في المركز الثالث ومنتخب ليبيا في المركز الرابع، بينما استضافة ليبيا النسخة الثالثة عام 2007، وشارك في منافساتها منتخبات ليبيا والجزائر وتونس ولبنان والمغرب ومصر والعراق، إذ توج المنتخب الليبي باللقب. ثم عادت البطولة إلى مصر عام 2008 بنسختها الرابعة، وشارك في منافساتها منتخبات مصر والأردن والجزائر والعراق وتونس وسوريا ولبنان واليمن وليبيا، وتوج أيضاً المنتخب الليبي باللقب وحل منتخب مصر في المركز الثاني ثم المنتخب الأردن في المركز الثالث، وبعد ذلك عادت البطولة مجدداً إلى العاصمة المصرية القاهرة، التي استضافة النسخة الخامسة عام 2021 الماضي، حيث شارك في منافساتها منتخبات مصر وموريتانيا والبحرين والكويت والمغرب والإمارات والسعودية وجزر القمر، إذ نال اللقب المنتخب المغربي وجاء في الوصافة منتخب مصر.