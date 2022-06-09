هاكاثون الصناعة يمنح المشاركين فيه رحلة معرفية وتدريبية مُكثفة

الرياض : البلاد

جدد صندوق التنمية الصناعية السعودي دعوته إلى الموهوبين من الشباب والفتيات السعوديين للمشاركة في “هاكاثون الصناعة”، الذي يُعد الأول من نوعه على مستوى المملكة في عرض التحديات التي تواجهها بعض العلامات التجارية الصناعية الوطنية وتقديم الحلول اللازمة لها، داعيًا المهتمين بالمشاركة في الهاكاثون إلى الإسراع في التسجيل قبل نهاية يوم 12 ذو القعدة، الموافق 11 يونيو الجاري.

وكان الصندوق الصناعي قد حدد 12 تحديًا لمنشآت وطنية تعمل في قطاعات الأغذية والأدوية والأزياء والسيراميك لمعالجتها في هاكاثون الصناعة تحت شعار «حلول إبداعية، لتحديات صناعية»، بغية مد المُصنّعين الوطنيين بحلولٍ فعالةٍ للمشكلات التي تواجههم في تسويق المنتجات، والتغليف، والتصميم، وصناعة الهوية البصرية، مما يُسهم في دعم جاذبية المنتجات السعودية بين المنتجات العالمية، ويحقق تقدمًا في مؤشر رضا العملاء عن المنتجات الوطنية.

وتتضمن رحلة المشاركين في «هاكاثون الصناعة» الذي يقام بالشراكة مع برنامج «صُنع في السعودية»، وبرعايةٍ من شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، والشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، وبنك الرياض عدة مراحل، بدءاً من اختيار الفريق المشارك وتسجيله في الموقع الإلكتروني، ثم اختيار التحدي، فحضور 6 ورش عمل افتراضية يقدمها نخبة من الخبراء وتناقش التحديات التي تواجهها العلامات التجارية بهدف صقل أفكار المتسابقين وحلولهم الإبداعية لها؛ لتأهيل الفرق لخوض المسابقة بأساليب علمية، حيث تُفرَز الحلول التي تقدمت بها الفرق المتنافسة في 17 ذو القعدة، الموافق 16 يونيو، ثم ستُختار الفرق المتأهلة للمشاركة في معسكر الهاكاثون التدريبي وورش العمل الحضورية الذي سيقام من 23 إلى 25 ذو القعدة، الموافق 22 إلى 24 يونيو الجاري، على أن تُحدَّد الفرق الفائزة بالمراكز الخمس الأولى في حفل ختامي يوم 26 ذو القعدة، الموافق 25 يونيو الجاري، تحت رعاية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الصندوق الصناعي بندر بن إبراهيم الخريّف، ويحضره نُخبة من كبار المسؤولين في القطاعين العام والخاص.

يُذكر أن قيمة الجوائز المرصودة للفائزين في هاكاثون الصناعة تبلغ 250 ألف ريال موزعة على المراكز الخمسة الأولى، حيث يحصل الفريق الفائز بالمركز الأول على 80 ألف ريال، والثاني على 60 ألف ريال، والثالث على 45 ألف ريال، والرابع على 35 ألف ريال، والخامس على 30 ألف ريال، ويُمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات حول الهاكاثون وشروط التسجيل عبر الموقع الإلكتروني: (Hackathon.sidf.gov.sa).