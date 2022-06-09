“موديز” تؤكد تصنيفها للمملكة عند (A1) مع نظرة مستقرة

جدة – البلاد

بأرقام أكثر إيجابية، توقعت وكالة موديز أن تحقق الميزانية السعودية فائضاً بنسبة 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، و5.2% العام المقبل، وأن يصل نمو الاقتصاد الحقيقي في المملكة إلى 7.2% هذا العام، وإلى 4.6% العام المقبل، مؤكدة “موديز” في تقريرها الائتماني للسعودية تصنيفها عند “A1” مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأشارت “موديز” في آخر تحديث للرأي الائتماني عن المملكة، إلى أن المملكة ستتمكن في السنوات المقبلة من إعادة بناء احتياطياتها المالية القوية، مستندةً في ذلك إلى استمرار التزام المملكة بتحسين سياسة الإنفاق ورفع كفاءته على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، ما يُظهر إطارا أكثر فاعلية للسياسة المالية العامة، والتزامًا بضبط أوضاع المالية العامة والاستدامة المالية على المدى الطويل.

ورجحت الوكالة استمرار النمو الإيجابي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 5.0٪ في الفترة من 2021 إلى 2023 في المتوسط، مدعومًا بمزيد من التعافي من جائحة كورونا، إضافة إلى التقدم الملحوظ في التنويع الاقتصادي والمشاريع التنموية والرأسمالية، والحد من التراجع في الإنتاج النفطي.

وتعكس تقارير “موديز” بتقييماتها الأخيرة للمؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية الأثر الإيجابي للتدابير الهيكلية والإصلاحات التي تتخذها المملكة منذ السنوات الخمس الماضية، إضافة إلى التقدم الملموس في تحسين بيئة الأعمال، مما أثر بشكل إيجابي على فعالية السياسة المالية ورفع كفاءة العمل الحكومي.