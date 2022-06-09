مضر يواجهة الكويت الكويتي في نصف نهائي “خليجية اليد 38”

الدمام -حمودالزهراني

‏ ‏ينشد نادي مضر، ممثل الوطن، الحصول على بطاقة التأهل للمباراة النهائية في البطولة الخليجية الثامنة والثلاثين المقامة في الكويت، حينما يواجه المستضيف الكويت الكويتي ضمن الدور نصف النهائي اليوم الخميس عند الساعة 7:00 مساء على صالة- المغفور له بإذن الله- سعد العبد الله الصباح في البطولة التي تستمر مجرياتها حتى الثاني عشر من يونيو الجاري.

يدخل مضر هذه المباراة بعد حصوله على المركز الثاني المجموعة الثانية خلف النجمة البحريني بفوزه على ‏السالمية الكويتي وخسارته من النجمة البحريني. أما الكويت الكويتي فقد حصل على صدارة المجموعة بعد انتصاره على مسقط العماني والجزيرة الإماراتي ‏والأهلي القطري، ‏وبذلك يعيد الفريقان ذكريات المواجهة التي جمعتهما في البطولة الآسيوية وانتهت بالتعادل عام 2019 في الكويت.

‏يمتاز الكواسر بالروح المعنوية العالية ‏وامتلاك الفريق لجميع عوامل النجاح والأدوات المساعدة على خطف بطاقة التأهل رغم عناد الفريق المستضيف المدجج بالنجوم، ‏حيث يبحث المدرب الوطني جعفر أبو الرحي ‏عن تصحيح أخطاء الفريق التي وقع فيها في المباريات الماضية وإيقاف مصادر القوة في الفريق الكويتي.

‏ومن المنتظر أن تساند جماهير نادي مضر بصفة خاصة والجمهور السعودي بشكل عام الكواسر العالمية من خلال الذهاب إلى دولة ‏الكويت بالحافلات والسيارات الخاصة ‏برًا، ‏من أجل إعطاء دافع معنوي للفريق وتشجيعه على الوصول إلى المباراة النهائية في البطولة.