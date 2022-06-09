مشروبات الطاقة تسبب الخفقان والسكري

جدة : البلاد

كشف مجلس الصحة الخليجي اليوم عبر حساباته الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعية حقيقة تناول مشروبات الطاقة بمختلف أنواعها، حيث إن ضررها كبير وتهدد صحة المجتمع، مشيراً إلى أن من أبرز هذه الأضرار: الوصول لجرعات عالية من الكافيين التي بدورها تسبب بعض الأعراض مثل الخفقان، وأيضاً قد يساعد شربها على زيادة خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، كما أن تأثيرها كبير على الجهاز العصبي والقلب والأوعية الدموية لدى الأطفال والمراهقين.

وأردف المجلس بأن تناول مشروبات الطاقة بشكل مستمر له تأثير كبير على صحة الأسنان، ومرتبط بالسمنة، إلى جانب تسببه بالإجهاض المتأخر، وموت الجنين عند النساء الحوامل -لا سمح الله-.

يذكر أن مجلس الصحة الخليجي يسعى دوماً لتوعية المجتمعات الخليجية، وتسليط الضوء على كل ما من شأنه أن يهدد صحة الإنسان أو يؤثر عليها بالشكل السلبي المباشر وغير المباشر.