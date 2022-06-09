محافظ هيئة الاتصالات: السعودية تتقدم في التنافسية الرقمية بين دول “العشرين”

الرياض – البلاد

أكد محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي، أن تهيئة وتطوير البنية التحتية الرقمية وتزويدها بأحدث التقنيات العالمية بشكل عملي وفعّال ومواكبة المتغيرات المتسارعة، جعل المملكة تتبوأ مكانة متقدمة بين دول مجموعة العشرين حيث حلت في المرتبة الثانية في التنافسية الرقمية، والتاسعة على مستوى العالم في القدرات الرقمية، إضافةً إلى كون السوق الرقمي السعودي هو الأكبر والأسرع نمواً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال في كلمة للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات المنعقد في العاصمة الرواندية “كيغالي”: إن المملكة تعزز الإستراتيجيات والأهداف الرئيسة للاتحاد الدولي للاتصالات التي تدعو إلى الوصول السريع والميسور إلى التقنية الرقمية للجميع بحلول عام 2030، مضيفاً، أنها تسخر كافة الإمكانات المتاحة لديها لدعم التوجهات والإرشادات المستقبلية لتنمية القطاع بالاتحاد ودفع عجلته إلى المزيد من التطور والازدهار لجميع شعوب العالم.

يذكر أن المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات ينعقد مرة كل أربع سنوات، بمشاركة وفود رفيعة المستوى من الدول الأعضاء بالاتحاد، ويهدف إلى تحديد الإستراتيجيات والأهداف المستقبلية لقطاع تنمية الاتصالات بالاتحاد، كما أن للمملكة دوراً مهماً في أعمال المؤتمر، حيث تترأس المجموعة العربية للتحضير للمؤتمر.