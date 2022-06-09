ليبيا.. نقاشات بشأن وقف النار ونزع السلاح

تونس – البلاد

شاركت المستشارة الأممية إلى ليبيا ستيفاني وليامز في اجتماع لمجموعة العمل الأمنية؛ من أجل ليبيا بحضور جميع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، مؤكدة أن الاجتماع شهد “نقاشات قيمة” بشأن مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا ونزع السلاح. وقالت وليامز: “شدّدت على أهمية ضمان الحفاظ على الاستقرار والهدوء على الأرض، وأعربت عن تهنئتي لأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) على ما تم إنجازه حتى الآن”، موضحة أنه قبل انطلاق اجتماع مجموعة العمل الأمنية، التقت كبار المسؤولين في حكومات الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا ومصر وتركيا حول آخر التطورات في ليبيا. وأعربت وليامز لهؤلاء المسؤولين عن امتنانها على الدعم الذي يقدمونه للدفع بتنظيم الانتخابات في أقرب فرصة ممكنة على أساس متين، وإطار دستوري توافقي في سبيل تحقيق تطلعات الشعب الليبي في انتخاب من يمثلهم. يأتي هذا بعدما وافق مجلس الأمن الجمعة، على قرار يمدد التفويض الممنوح للدول والمنظمات الإقليمية لتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا المشتبه في انتهاكها لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على الدولة المضطربة في شمال إفريقيا.