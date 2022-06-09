“غوڤالي” وجهة جديدة للسياحة الجبلية في موسم جدة

جدة- خالد بن مرضاح

وجه موسم جدة 2022 بوصلة فعالياته للسياحة الجبلية التي تتميز بها منطقة “غوڤالي” في مركز عسفان التابع لمنطقة مكة المكرمة؛ وتتربع على مساحة 30,000 متر مربع؛ كبيئة جمالية لعشاق الهدوء والاسترخاء باعتبارها وجهة جديدة لزوار الموسم من داخل وخارج المملكة.

وتتميز المنطقة بالنسيم ‏العليل على مدار العام، ونسبة الرطوبة المنخفضة؛ حيث تم بناء وتجهيز المساحة الخاصة بالفعالية بأرضية مفروشة بالحصى الصغير “جرافيل” لتعطي الطابع الريفي الجبلي؛ بالإضافة لممرات المشاة، وممرات ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم بناء مرافق الفعاليات على مساحة 10,000 متر مربع، وتم الحفاظ على 20,000 متر مربع كمساحة تطويرية للمراحل القادمة التي جاري دراستها بناء على الزيادة في أعداد الزوار.

يذكر أن منطقة “غوڤالي” تقدم فعاليات مصاحبة لموسم جدة ، وشمل موقع الفعاليات بالمنطقة على جلسات شراعيه، وعصرية، ومطاعم، ومقهى غوڤالي، والمسرح الصخري، ودورات المياه ،ومواقف المركبات ،ومرافق ذوي الاحتياجات الخاصة.