ضبط 600 ألف منتج إنارة مخالف في 5 مناطق بالمملكة

جدة : البلاد

نفذت عدد من الجهات الحكومية جولات رقابية على مستودعات الإنارة في 5 مناطق بالمملكة للتأكد من التزام المصانع بالمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة والمتعلقة بكفاءة الطاقة لمنتجات الإنارة.

واستهدفت الجولات 127 مستودعاً 32 في المنطقة الوسطى، و74 في مكة المكرمة، و10 في المنطقة الشرقية، و9 في جازان، ومستودعين في نجران، نتج عنها ضبط 593486 منتجاً مخالفاً و3مستودعات غير مطابقة و124 مستودعاً مطابقاً للمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة والمتعلقة بكفاءة الطاقة لمنتجات الإنارة.

وتنوعت المخالفات ما بين منتج إنارة لا يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية، ومنتج إنارة يحمل بطاقة غير ملونة (أبيض وأسود)، ومنتج أنارة يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية دون وجود رمز الاستجابة السريع (QR)، ومنتج إنارة يحمل بطاقة أوروبية دون وجود البطاقة السعودية، ومنتج إنارة يحمل بطاقة كملصق وليس مطبوع، ومنتج إنارة يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية غير واضح مطموسة أو ممزقة أو غير مقروءه.

وشاركت في الجولات الرقابية كل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.