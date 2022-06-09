شاهد: هزيمة تاريخية لمصر أمام إثيوبيا

انقاد منتخب مصر إلى هزيمة خارج أرضه أمام إثيوبيا 0-2 في الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023، والتي أقيمت في ملعب “بينغو” بمالاوي أمسية الخميس 8 يونيو، بإدارة تحكيمية من الدولي البوروندي جورج غاتوغاتو.

وفي المباراة الأولى بين المنتخبين منذ 25 عامًا، تمكنت إثيوبيا من تحقيق انتصار تاريخي وحصدت أول 3 نقاط في المجموعة الرابعة من التصفيات.

سجل هدفي إثيوبيا كل من دوكيلي هوتيسا في الدقيقة 21، وشيميلس بيكلي في الدقيقة 39، وسط تسيد تام لإثيوبيا للمباراة في شوطيها.

في مباراة أخرى لحساب نفس المجموعة، فازت غينيا في الوقت القاتل 1-0 أمام مالاوي بهدف لاعب ليفربول، نابي كايتا، لتحصد أول انتصار.

وأصبح كل منتخب بالمجموعة الرابعة، يمتلك 3 نقاط، بعد أن فاز في لقاء وانهزم في آخر، لكن الترتيب اختلف بحسب فارق الأهداف كالتالي:

1- إثيوبيا (3) فارق أهداف (1)

2- غينيا (3) فارق أهداف (0)

3- مالاوي (3) فارق أهداف (0)

4- مصر (3) فارق أهداف (-1)

جدير بالذكر أن بطل كل مجموعة من المجموعات الـ12 ووصيفه يتأهل مباشرة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023.