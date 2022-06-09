شارك في الاجتماع الدولي للتوظيف..الراجحي: مليونا مواطن ومواطنة في سوق العمل

الرياض – البلاد

أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي

أن المملكة تواصل مراقبة تعافي سوق العمل مع وجود دلالات على النمو القوي من خلال زيادة مشاركة العمالة وتحسين نتائج سوق العمل مقارنة بمستوى ما قبل الأزمات، مشيرا إلى أن عدد العمالة السعودية في القطاع الخاص ارتفع من مليون وستمائة ألف سعودي قبل تفشي الجائحة إلى أكثر من مليوني سعودي حاليا، كما شهدت مشاركةُ المرأة السعودية أكبر زيادة، حيث ارتفعت من 17% عام 2017م إلى 35% العام الحالي.

جاء ذلك في كلمته لدى ترؤسه وفدَ المملكة المُشارك في الاجتماع الوزاري لمجموعة العمل والتوظيف بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الذي اختتم أعماله أمس في باريس، وناقش المشاركون خلاله عددًا من الموضوعات ذات الصلة بقطاع العمل وخلق الوظائف المستدامة والاستفادة القصوى من التحول الرقمي.

وأوضح المهندس الراجحي أن المملكة تمكنت على الفور من توسيع نطاق برنامج التأمين ضد البطالة “ساند” للمساعدة في حماية وظائف 478 ألف سعودي، واستفاد من البرنامج 84 ألف منشأة.

وتناول وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، جهود المملكة في التصدي للجائحة ودعم الجهود العالمية لمكافحتها، ومنها تبرعها بمبلغ 500 مليون دولار، وإنشاء آلية وحوكمة جديدة للتعامل مع الأزمات من خلال إنشاء اللجنة العليا التنسيقية بعضوية جميع الوزراء والجهات ذات الصلة، برئاسة سمو ولي العهد لاتخاذ القرارات بشأن الأمور المتعلقة بالاستجابة للفيروس، بما في ذلك المحفزات الاقتصادية والمالية، مؤكداً أن استجابة المملكة للأزمة كانت سريعة وحاسمة من خلال تقديم حزم الحوافز الاقتصادية والمالية بما في ذلك 16 مبادرة خاصة بسوق العمل، وأحد الأمثلة للبرامج الجديدة، إطلاق برنامج تأجيل الدفعات للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث استفاد من البرنامج أكثر من 107 آلاف عقد بقيمة إجمالية 181 مليار ريال.