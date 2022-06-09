سجن أسطورة الجزائر رابح ماجر 6 أشهر

قضت محكمة جزائرية الخميس 9 يونيو بسجن أسطورة كرة القدم في الجزائر رابح ماجر (63 عامًا) لمدة 6 أشهر في تهم احتيال وتزوير وتصريحات كاذبة.

واتهمت المحكمة ماجر باستغلال منصبه في الوكالة الجزائرية للنشر والإشهار (ANEP) عام 2019 للترويج لجريدتين يمتلكهما، البلاغ والبلاغ الرياضي.

كما ألزمت المحكمة رابح ماجر بدفع غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري (650 يورو) بسبب الإدلاء بتصريحات كاذبة عن منصبه في الوكالة الجزائرية.

ماجر هو أول لاعب عربي يحصد دوري أبطال أوروبا، وذلك في عام 1987 مع فريق بورتو البرتغالي، عندما سجّل هدفًا بالكعب ضد بايرن ميونيخ بالنهائي.

كما سجّل ماجر هدف فوز الجزائر على ألمانيا في كأس العالم 1982 في ملحمة خيخون، التي حسمها الخضر بنتيجة 2-1 في مباراة تاريخية لا تُنسى.