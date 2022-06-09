“ستان لي سوبر كون” اليوم في موسم جدة

جدة- خالد بن مرضاح

تنطلق في جدة سوبردوم اليوم الخميس 9 يونيو فعاليات معرض ستان لي سوبر كون 2022، أحد المعارض العالمية الشهيرة التي تستقطب العديد من الزوار على مستوى العالم.

ويقام المعرض ضمن فعاليات موسم جدة ويستمر حتى 11 يونيو، ويشهد مشاركة نخبة من نجوم هوليوود أبطال الأفلام والقصص المصورة والخيال العلمي المعروفين.

ويشارك النجوم خلال المعرض في لقاءات وحوارات ومقابلات حية مع الجمهور، كما سيتاح للزوار الإطلاع على الأزياء التنكرية المستخدمة في الأفلام والمسلسلات ضمن برنامج المعرض الحافل بالعروض الترفيهية والمسابقات والنقاشات الفنية، إلى جانب عروض موسيقى الروك.

وتشمل قائمة ضيوف المعرض نجم هوليوود مايكل روكر الذي حظي بشهرة عالمية واسعة بتجسيده شخصية يوندو يودونتا في فيلم “Guardians حراس المجرة” ومسلسل الرعب التلفزيوني “The Walking Dead الموتى السائرون” من “إيه إم سي ستوديوز”، ولورين ريدلوف التي شاركت في عدة مسلسلات وأفلام، منها فيلم “The Eternals الأبديين”، وميكاد بروكس أحد أبطال مسلسل الفتاة الخارقة Super girl.

ويشهد مسلسلViking فايكينج حضور قوي في معرض سوبر كون، حيث ستسجل حضورها لوسي مارتن إحدى أبطال مسلسل Viking فايكينج التي لعبت دور الأمة التي خدمت في مملكة كاتيغات، واكتُشف فيما بعد أنها ساحرة، إلى جانب كلايف ستاندين الشهير برولو شقيق راجنار لوثبروك في المسلسل الذي يحكي بداية عصر الفايكينج.

وسيكون الحضور على موعد أيضاً مع النجم زاك ليفي أحد أبطال فيلم”Shazam، وكاتي كاسيدي التي اشتهرت بدور لوريل لانس في مسلسل البطل الخارق Arrow الذي يعد أول مسلسل أبطال خارقين ويحظى بشهرة واسعة، بالإضافة للمثل سام جونز الذي لعب دور البطولة في مسلسل الكرتون الأمريكي Flash.

ويتوقع أن يجذب معرض ستان لي العالمي العديد من زوار موسم جدة من الصغار والكبار بتنوع فعالياته وعروضه، إضافة إلى حرص الكثير من محبي هؤلاء النجوم العالميين على الإلتقاء بنجومهم عن قرب والنقاش حول أعمالهم الفنية.