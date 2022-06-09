المركز الوطني لإدارة الدين يتوّج بجائزة أفضل فريق خزينة وتمويل سيادي بالشرق الأوسط

جدة : البلاد

توّج المركز الوطني لإدارة الدين بجائزة “أفضل فريق خزينة وتمويل سيادي”، وذلك خلال حفل توزيع جوائز السندات والقروض والصكوك بالشرق الأوسط السنوية الذي أقيم بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة أمس الأربعاء.

ويعكس تتويج المركز بالجائزة قدرة المملكة العربية السعودية على تلبية توقعات المستثمرين والوصول إلى كافة أسواق الدين لتأمين احتياجاتها التمويلية على المدى القصير والمتوسط والطويل بتكلفة عادلة، كما يترجم حصول المركز على هذه الجائزة الجهود التي تبذلها حكومة المملكة في تطوير سوق الدين المحلي، والثقة الكبيرة بقوة الاقتصاد السعودي.

ومن المتوقع أن تساهم مثل هذه الجوائز في تعزيز الإقبال على إصدارات المملكة المحلية والدولية للصكوك والسندات.