“الأهلي السعودي” و” البيئة” يعلنان الفائزين بجوائز هاكاثون

الرياض – البلاد

أعلن البنك الأهلي السعودي بالشراكة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة عن أفضل 3 أفكار مشاريع بيئية فازت بجائزة هاكاثون البيئة بقيمة 300 ألف ريال، وذلك خلال الحفل الختامي لمبادرة هاكاثون البيئة، الذي أقيم مؤخراً في الرياض، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي والرئيس التنفيذي للمصرفية التجارية الشاملة بالبنك الأهلي السعودي، أ. طلال بن أحمد الخريجي. كما كرم وزير البيئة البنك الأهلي السعودي على شراكته المميزة لمبادرة هاكاثون البيئة.

وتستهدف مبادرة هاكاثون البيئة تحفيز ودعم المواهب الشابة ممن يمتلكون أفكاراً وابتكارات خلّاقة للمساهمة في إيجاد حلول للقضايا البيئية التي تواجهها المملكة وذلك في 5 مسارات بيئية (الغطاء النباتي، الهواء، حفظ الموارد الطبيعية، الحياة الفطرية، التلوث).

وأوضح الخريجي أن شراكة البنك لمبادرة هاكاثون البيئة وتخصيص جائزة لأفضل أفكار بيئية يأتي ضمن جهوده في ترجمة ريادته المصرفية إلى مسؤوليته المجتمعية، في ظل رؤية المملكة 2030 من خلال تنفيذ مشاريع ومبادرات قيّمة تستهدف الاســتـدامــة والـتـنـمـيـة. كما عبّر عن سعادته وهنَّأ المشاريع الفائزة والقائمين عليها لما حققوه من إنجازات.

يُذكر أن مبادرات البنك الأهلي السعودي تُمهّد الطريق أمام تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع وزارة البيئة والمياه والزراعة ، التي تصب في صميم مبادرة السعودية الخضراء، وذلك انطلاقاً من الدور الريادي للبنك في مجال حماية البيئة، التي تؤهله لأخذ زمام المبادرة في مختلف المشاريع التي تسهم في تنمية المجتمع المحلي، بجانب تمكين البنك لريادة الأعمال من خلال دعم ومساعدة أصحاب الأفكار المميزة.