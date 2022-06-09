الأخضر الأولمبي يتخطى الإمارات.. ويواجه فيتنام في ربع نهائي كأس آسيا

جدة – هلال سلمان
تأهل منتخبنا الأولمبي إلى الدور ربع النهائي من كأس آسيا تحت 23 عاما المقامة في أوزبكستان، متصدرا للمجموعة الرابعة بعد فوزه اليوم على شقيقه الإماراتي (2-0) في ختام دور المجموعات على ملعب “لوكوموتيف” في طشقند.
انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني سجل الأخضر هدف التقدم في الدقيقة 57 بواسطة أيمن يحيى، ثم نقصت صفوف منتخب الإمارات بطرد قائده عيد النعيمي (د 77)، وفي الوقت بدل الضائع احتسبت ركلة جزاء لمنتخبنا سجل منها القائد سعود عبدالحميد الهدف الثاني.
بتلك النتيجة رفع الأخضر رصيده إلى 7 نقاط محققا المركز الأول بفارق الأهداف عن منتخب اليابان الذي فاز بسهولة على طاجيكستان (3-0).
وسيواجه الأخضر الأولمبي في الدور ربع النهائي نظيره الفيتنامي يوم الأحد المقبل.