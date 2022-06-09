الأخضر الأولمبي يتخطى الإمارات.. ويواجه فيتنام في ربع نهائي كأس آسيا

العدد 23666 الخميس 10 ذو القعدة 1443 هـ 06/09/2022 أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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