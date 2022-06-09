الرياضة

الأخضر الأولمبي يتخطى الإمارات.. ويواجه فيتنام في ربع نهائي كأس آسيا

صحيفة البلادaccess_time10 / ذو القعدة / 1443 هـ       9 يونيو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

 

جدة – هلال سلمان

تأهل منتخبنا الأولمبي إلى الدور ربع النهائي من كأس آسيا تحت 23 عاما المقامة في أوزبكستان، متصدرا للمجموعة الرابعة بعد فوزه اليوم على شقيقه الإماراتي (2-0) في ختام دور المجموعات على ملعب “لوكوموتيف” في طشقند.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني سجل الأخضر هدف التقدم في الدقيقة 57 بواسطة أيمن يحيى، ثم نقصت صفوف منتخب الإمارات بطرد قائده عيد النعيمي (د 77)، وفي الوقت بدل الضائع احتسبت ركلة جزاء لمنتخبنا سجل منها القائد سعود عبدالحميد الهدف الثاني.

بتلك النتيجة رفع الأخضر رصيده إلى 7 نقاط محققا المركز الأول بفارق الأهداف عن منتخب اليابان الذي فاز بسهولة على طاجيكستان (3-0).
وسيواجه الأخضر الأولمبي في الدور ربع النهائي نظيره الفيتنامي يوم الأحد المقبل.

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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