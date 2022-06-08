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6 ضوابط للإعلانات الإلكترونية.. تعرف عليها

صحيفة البلادaccess_time9 / ذو القعدة / 1443 هـ       8 يونيو 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

دعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع إلى الالتزام بـ 6 ضوابط في الإعلان الإلكتروني مع الاهتمام بوضوحه وشفافيته لكسب ثقة العملاء الموجه لهم الإعلان.

وتمثلت هذه الضوابط في تحديد مزايا المنتج، وهوية التاجر، والسعر مع الضريبة، وأجور التسليم، في الإعلانات التي تعرض الأسعار، بالإضافة إلى المصداقية في الإعلانات، وعدم الإساءة للمنتجات والأشخاص والمؤسسات والعلامات التجارية.

كما شملت الضوابط عدم إظهار الأشخاص أو الإشارة إليهـم دون إذنهـم، ووضـع الـجـدول الـزمـنـي الـمـنـاسـب للإعـلان وفـقا للتصنيف العمري بجانب التقيد بضوابط المحتوى الإعلامي.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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