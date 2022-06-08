وزير الثقافة يلتقي بوزير الثقافة والرياضة والسياحة الكوري

سيئول : البلاد

التقى صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة اليوم في العاصمة الكورية سيئول، بمعالي وزير الثقافة والرياضة والسياحة في جمهورية كوريا بارك بو جيون، وذلك خلال زيارة سموه الرسمية للجمهورية الكورية، بهدف تعزيز التعاون القائم في المجالات الثقافية بين البلدين الصديقين.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز التعاون في المجالات الثقافية بين البلدين تحت مظلة الرؤية السعودية الكورية المشتركة 2030، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الموسيقية، إضافة للمجالات الثقافية التي تتميز بها جمهورية كوريا، مثل فنون الطهي، وصناعة الأفلام، والتراث.

كما تناول الاجتماع آفاق التعاون المشترك في تطوير البنية التحتية لصناعة الأفلام، وتبادل الخبرات مع هيئة الأفلام الكورية، وتطوير البنية التحتية للإنتاج السينمائي في المملكة.

حضر اللقاء من الجانب السعودي معالي نائب وزير الثقافة الأستاذ حامد بن محمد فايز، والمشرف العام على الشؤون الثقافية والعلاقات الدولية بوزارة الثقافة راكان بن إبراهيم الطوق، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوريا سامي بن محمد السدحان، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا عمرو بن صالح المدني.