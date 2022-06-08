معرض “ستان لي سوبر كون” ينطلق في موسم جدة

جدة : البلاد

تنطلق في جدة سوبردوم غداً الخميس، فعاليات معرض ستان لي سوبر كون 2022، أحد المعارض العالمية الشهيرة التي تجذب العديد من الزوار على مستوى العالم -ضمن فعاليات موسم جدة 2022- ويستمر حتى 11 يونيو، ويشهد مشاركة نخبة من نجوم هوليوود أبطال الأفلام والقصص المصورة والخيال العلمي المعروفين.

ويشارك النجوم خلال المعرض في لقاءات وحوارات ومقابلات حية مع الجمهور، كما سيتاح للزوار الاطلاع على الأزياء التنكرية المستخدمة في الأفلام والمسلسلات ضمن برنامج المعرض الحافل بالعروض الترفيهية والمسابقات والنقاشات الفنية.

ويستقطب معرض ستان لي العالمي العديد من زوار موسم جدة من الصغار والكبار بتنوع فعالياته وعروضه، إضافةً إلى إتاحة الفرصة للإلتقاء بنجومهم العالميين عن قرب والنقاش حول أعمالهم الفنية.