لجنة الشورى تدعو لتطوير ضوابط كود البناء

جدة – عادل بابكير

عقدت لجنة التجارة والاستثمار في مجلس الشورى اجتماعًا -عبر الاتصال المرئي-برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، لمناقشة ما ورد في التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المتعلق بأعمال الهيئة وإنجازاتها والمعوقات التي تواجهها خلال عام التقرير.

وبحثت اللجنة خلال الاجتماع أهمية قيام الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير ضوابط وآليات العمل على كود البناء السعودي للمباني السكنية من حيث إصدار شهادات المواءمة وتأهيل وقبول جهات تحقق ذاتي لشركات التطوير العقاري، وبما يشمل التحقق المفاجئ من تطبيق كود البناء، للمساهمة في زيادة فاعلية كود البناء السعودي للمباني السكنية.

كما درست اللجنة أهمية اضطلاع الهيئة بتطوير ضوابط وآليات عمل البرنامج الوطني للتقييس والمعايرة لمجال الفحوصات الفنية والتحقق الميداني على السلع بحيث يتم اعتبار معايير الآثار الاقتصادية والاجتماعية والصحي، بما يضمن سلامة المنتجات وحماية صحة وسلامة المجتمع.