كأس العالم 2022: الاستعانة بحكم تسلل شبه آلي

قد يشهد كأس العالم 2022 في قطر الاستعانة بحكم تسلل شبه آلي “روبوت” بحسب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “FIFA” السويسري جياني إنفانتنيو.

وتأمل اللجنة المنظمة لكأس العالم 2022 أن تستعين بحكم التسلل شبه الآلي خلال عملية التصويت في مجلس “FIFA” الذي ينعقد يوم 13 يونيو الجاري.

جرى مسبقًا الاعتماد على حكم التسلل شبه الآلي بكأس العالم للأندية وكأس العرب، لكن هذه المرة قد يرتقي الاعتماد إلى مستوى كأس العالم للرجال.

ويحتوي روبوت حكم التسلل شبه الآلي على 10 كاميرات عالية الدقة، تستطيع تتبع 29 نقطة جسدية لكل لاعب، وهي أسرع وأدق من الحكم الاعتيادي.

كأس العالم في قطر 2022 أصبح أول نسخة تشهد تحكيم إناث، وأول نسخة يقام في فصل الشتاء، وكذلك قد يكون أول نسخة تدشن حكم التسلل شبه الآلي.