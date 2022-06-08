قرب انتهاء تسجيل “ البيضاء” في الرياض

الرياض- البلاد

أكد برنامج الأراضي البيضاء على ضرورة تسجيل الأراضي الواقعة داخل النطاق الجغرافي لمدينة الرياض في مرحلتها الثانية، وذلك قبل نهاية مهلة التسجيل النظامية بتاريخ 15 يونيو 2022، إذ تبقى على انتهاء المهلة أسبوعًا واحدًا.

وأضاف البرنامج في بيان أمس، أن جميع ملاك الأراضي البيضاء الواقعة داخل النطاق الجغرافي الذي تُطبَّق فيه رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض، مطالبون بتسجيل أراضيهم عبر البوابة الإلكترونية، بما فيهم ملاك الأراضي البيضاء المطورة وغير المطورة، وذلك قبل انتهاء مهلة التسجيل النظامية للمرحلة الثانية.

واستنادًا إلى اللوائح التنظيمية والتنفيذية للبرنامج؛ فإن ملاك الأراضي أو من ينوب عنهم مسؤولون عن تقديم الوثائق والبيانات اللازمة وتسجيلها خلال المدة النظامية، وعند رصد الأرض من قبل البرنامج وتسجيلها، ستُطبَّق المخالفات والغرامات المستحقة على الملاك غير الملتزمين بالتسجيل بعد انتهاء المهلة مباشرة.

وأشار البرنامج إلى أن الإعفاء من الرسوم يستوجب تسجيل الأرض في البوابة الإلكترونية لرسوم الأراضي البيضاء، ثم تقديم المسوغات خلال فترة الاعتراض بعد صدور الفاتورة؛ بعدها ستحال الاعتراضات إلى لجنة مختصة لدراستها وإصدار القرار، موضحًا أن فاتورة رسوم الأراضي تصدر باسم مالك الأرض بناء على البيانات من وزارة العدل لحظة إصدارها، وفي حال نَقْل ملكية الأرض بعد صدور الفاتورة، فإن المالك الأول ملزم بسداد الرسوم.