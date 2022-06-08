داروين نونيز يشعل “حربًا” لإدارة ليفربول

يتأهب ليفربول لدخول حرب في الميركاتو مع جاره الشمالي مانشستر يونايتد للحصول على موهبة نادي بنفيكا البرتغالي، داروين نونيز (22 عامًا).

العديد من نخبة أندية أوروبا تواصلت مع إدارة بنفيكا من أجل داروين نونيز على غرار تشيلسي وباريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد وبايرن ميونيخ.

سجّل داروين نونيز 34 هدفًا الموسم الماضي 2021-2022 بقميص بنفيكا من إجمالي 41 مباراة في كل البطولات، كما قدّم 4 تمريرات حاسمة.

ويرتبط اللاعب الأوروغوياني بعقد مع بنفيكا ممتد إلى صيف 2025، فيما يريد النادي مبلغ 100 مليون يورو للتخلي عن خدماته بالميركاتو الحالي.

واقتحم ليفربول سباق التعاقد مع داروين نونيز في الساعات الأخيرة، وقدّم عرضًا يبلغ 70 مليون يورو، فيما قدّم مانشستر يونايتد 80 مليون يورو.

العلاقة هادئة بين ليفربول ومان يونايتد في الميركاتو بالسنوات الأخيرة رغم كونهما أعداء على الساحة الإنجليزية، وقد تشتعل الحرب هذا الصيف.

شاهد أهداف داروين نونيز مع بنفيكا في موسم 2012-2022