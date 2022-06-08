حسام بن سعود يتسلم تقرير الاستعدادات لموسم صيف الباحة 2022

الباحة : البلاد

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، تقرير أمانة المنطقة لاستعدادات موسم صيف الباحة 2022.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه اليوم, أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط.

واستمع في بداية اللقاء إلى شرح مفصل من الدكتور السواط عن منجزات الأمانة وما نفذته خلال الفترة الماضية، مستعرضاً الخطط التي ستنفذ خلال موسم صيف العام الحالي.

ووجه سمو الأمير حسام بن سعود أمانة الباحة والبلديات التابعة لها بمضاعفة الجهود وتقديم أفضل الخدمات للمنطقة وأهلها وزوارها، مشيداً بما شاهده من تطور ملحوظ للمنتزهات والمرافق التابعة للأمانة، منوهاً بالدور الكبير الذي تبذله الأمانة والبلديات لتنفيذ مختلف الخدمات البلدية التي يحتاجها المواطن الكريم.