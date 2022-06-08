تكامل بين منصة معين الرقمية وعدد من الجهات الحكومية رقمياً

الرياض : البلاد

أعلن ديوان المظالم عن أتمتة عمليات الربط مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في منصة معين الرقمية، وبذلك يتيح ديوان المظالم لأطراف الدعاوى والمستفيدين جلب البيانات بشكل آلي من الجهات الحكومية المرتبطة مع منصة معين الرقمية مثل وزارة العدل ووزارة التجارة ومركز المعلومات الوطني، وذلك دون الحاجة لإضافتها بشكل يدوي.

وتتمثل خطوات جلب البيانات والأوراق الثبوتية من الجهات المختصة في الدخول إلى منصة معين الرقمية من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور أو عبر النفاذ الوطني الموحد ومن ثم اختيار خدمة تقديم دعوى من بين الخدمات القضائية وتعبئة البيانات المطلوبة وبناء على ذلك يتم جلب البيانات والسجلات والرخص من الجهات المصدرة وبشكل تلقائي.

وتأتي هذه الخطوة لحرص ديوان المظالم وبتوجيه ومتابعة معالي رئيس ديوان المظالم الشيخ الدكتور خالد اليوسف في سبيل الربط مع الجهات المعنية كثمرة التنسيق الفعال والعلاقات التشاركية، التي تسهم في دعم وتحسين مستوى الخدمات القضائية وتسهيل إجراءاتها.