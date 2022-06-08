تعيينات وترقيات بالقضاء الإداري

الرياض- البلاد

وافق مجلس القضاء الإداري على تعيين 38 قاضيًا، وترقية 44 قاضًا آخر، وذلك خلال جلسته أمس في جدة ، برئاسة الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، وحضور أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس.

وتطرق رئيس المجلس إلى الدعم الكبير من القيادة الرشيدة -أيدها الله- لمرفق القضاء الإداري بشكل عام، مما يمكِّنه من أداء رسالته القضائية، بشكلٍ عادل ومنجز. كما ثمن الدور الذي يقوم به أصحاب الفضيلة الأعضاء، وما يقدمونه حيال ما يُدرَج على جدول أعمال المجلس من دراسات ومقترحات، كما تطرق وأفاد الأمين العام لمجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور علي الأحيدب أن المجلس ناقش عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وتابع سير العملية القضائية في مختلف محاكم ديوان المظالم.