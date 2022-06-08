تأسيس مجلس أعمال سعودي قبرصي

الرياض- البلاد

وقّع اتحاد الغرف التجارية السعودية وغرفة التجارة والصناعة القبرصية أمس، اتفاقية تعاون لتأسيس مجلس أعمال سعودي قبرصي، في مساعٍ نحو تعزيز التجارة البينية, وزيادة حجم التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين. وقع الاتفاقية كل من الأمين العام لاتحاد الغرف السعودية المكلف حسين بن عبدالقادر العبدالقادر، والأمين العام للغرفة التجارية والصناعية القبرصية ماريوس تسياكيس.

وأوضح العبدالقادر أن توقيع اتفاقية لتأسيس مجلس أعمال مشترك بين المملكة وقبرص يأتي ثمرة لجهود مستمرة وعمل مشترك، وبرغبة سعودية قبرصية للارتقاء بحجم التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين في مجال التجارة والاستثمار والصناعات الزراعية والتعليم والتدريب والخدمات وتقنية المعلومات وغيرها.

وتتمتع المملكة وقبرص بعلاقات اقتصادية وتجارية، حيث بلغت صادرات المملكة إلى قبرص 29 مليون ريال، فيما بلغت قيمة واردات المملكة من قبرص 111 مليون ريال في عام 2020.