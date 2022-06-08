برشلونة “يرفض” دي ماريا.. والسبب؟

تراجع فريق برشلونة عن فكرة التعاقد مع الأرجنتيني أنخيل دي ماريا (34 عامًا) بحسب تقرير من يومية “موندو ديبورتيفو” الإسبانية اليوم الأربعاء 8 يونيو.

وارتبط اسم دي ماريا بالانتقال إلى برشلونة في صفقة مجانية بالميركاتو الحالي، عقب نهاية عقده مع فريقه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي.

لكن “موندو ديبورتيفو” قالت من مصادرها الخاصة، إن مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز احتج على إبرام الصفقة بسبب تقدّم دي ماريا في العمر.

ويهدف تشافي إلى تقليص معدلات عمر لاعبي برشلونة في الموسم الحالي، خاصة مع وجود أكثر من 7 لاعبين فوق عمر الـ30 في قائمة الفريق.

برشلونة وجّه أنظاره إلى جناح نادي ليدز يونايتد،البرازيل رافينها، وسيكون هو البديل الأمثل لرحيل عثمان ديمبيلي، وليس دي ماريا بحسب التقرير.