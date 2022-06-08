القهوة السعودية حاضرة في فعاليات موسم جدة

جدة – البلاد

أطلقت منطقة “جدة بيير” وضمن فعالياتها بموسم جدة 2022؛ تقديم القهوة العربية في تأصيل لرمز الضيافة السعودية الأول وحفاوة الاستقبال؛ والاستمتاع بمذاقها الأصيل عبر الأكشاك البارزة التي تتيح للزوار تذوق القهوة بطريقة مميزة؛ في مزجٍ بين الماضي وتطور الأدوات في إعدادها أمام الحضور الذين سجلوا تواجداً كبيراً في “جدة بيير”.

واشتمل مشروع إعداد القهوة العربية بفكرته المتكاملة التي تحاكي الضيافة السعودية الأصيلة؛ على عناصر الجذب لزوار الموسم؛ والخروج على النمط التقليدي في تقديم القهوة السعودية؛ بمشاركة المنتجات الشعبية كالكنافة والحلويات الأخرى التي تعطي للزائر لوحة جميلة في تجويد عناصر هذا المنتج العريق وطرق تقديمه.

من جانبه أوضح خالد العتيبي، أن مشروع القهوة السعودية الذي عمل على تأسيسه مع زميله مجدي الرمادي، هو ضمن سلسلة المطاعم الشعبية؛ حيث دفعه عنصر التطور والتغير لتقديم الفكرة وكان من ضمن الأصناف التي سلط الضوء عليها القهوة السعودية؛ مع سق مشوار الاهتمام وتطوير هذا المنتج العري.

وقال: بدأت هذه الهواية منذ 3 أعوام، ويؤكد بإن مشاركة المنتجات الشعبية في موسم جدة لا تقدر بثمن كونها تهدف إلى تعريف السياح بأصالة القهوة والضيافة إذ يهدف عبر أفكاره للترويج السياحي للضيافة السعودية كون القهوة لها دور في اصالة المجتمع وتسهم في تعريف السياح عبر ثقافة الضيافة وهو ما سعى له من خلال مشاركته في منطقة “جدة بير”.

ودعا الشباب السعودي لاقتناص مثل هذه الفرص، واثبات قدراته في المنافسة؛ والمشاركة في موسم جدة؛ مؤكداً أن الطموح والشغف لن يتوقفان في وجه التحديات والعوائق؛ وبالتالي يأمل ان تصل المشاركة والفكرة إلى جميع مواسم المملكة من خلال الطرح والمضمون الذي يقدمه لكافة الزوار.