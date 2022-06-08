ارتفاع الأصول الاحتياطية للمملكة في الخارج

الرياض – البلاد

تواصل المملكة تعزيز أصولها الاحتياطية في الخارج، حيث ارتفعت قيمتها خلال شهر أبريل الماضي بنحو 1.2 مليار ريال لتصل إلى 1693.8 مليار، مقارنة بشهر مارس، ومقارنة بشهر أبريل 2021، ارتفعت الأصول الاحتياطية للمملكة بقيمة 41 مليار ريال وبنسبة 2%، وذلك وفقا للنشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي “ساما”.

وتشمل الأصول الاحتياطية” استثمارات في أوراق مالية في الخارج، ونقد أجنبي وودائع في الخارج، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وحقوق السحب الخاصة والذهب النقدي. ويرجع ارتفاع الأصول الاحتياطية خلال أبريل الماضي إلى ارتفاع حقوق السحب الخاصة بنسبة 147%، وارتفاع قيمة “الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي” ﺑ 10%، و”نقد أجنبي وودائع في الخارج” بنسبة 2% ، فيما تراجعت الاستثمارات في “أوراق مالية في الخارج” التي تمثل نحو 65% من إجمالي الأصول لتصل إلى 1098.3 مليار ريال بنسبة انخفاض 2%.