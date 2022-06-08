أمير المدينة يبحث الاستفادة من الفرص الاقتصادية والاستثمارية مع الخريف

المدينة المنورة : البلاد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، يُرافقه معالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد السالم، ومعالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، بحضور معالي أمين المنطقة المهندس فهد بن محمد البليهشي.

ونوقش خلال الاستقبال، الموضوعات المتعلقة بالقطاع الصناعي والتعديني على مستوى المنطقة، وبحث إمكانية تفعيل الاستفادة من الفرص الاقتصادية والتنموية والاستثمارية التي تسعى الوزارة إلى تقديمها للمهتمين في هذا الجانب الحيوي للقطاع.

وأشاد سموّه بدور الوزارة في تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة في قطاعاتها المختلفة، عبر إطلاقها العديد من التنظيمات والتشريعات والبرامج التي تهدف إلى تنظيم القطاع وتحفيز الاستثمار فيه خلال الفترة الماضية، وكذلك إسهاماتها الفاعلة في خلق الفرص الوظيفية لأبناء المنطقة من خلال حزم المشاريع المرتبطة بالقطاع الصناعي والتعديني.

من جهته، ثمّن معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، الدعم الذي يحظى به القطاع من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه، مؤكداً حرص الوزارة على تحفيز الاستثمارات والاستفادة من المقومات التي تتمتع بها المدينة المنورة ومحافظاتها.