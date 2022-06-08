ألعاب الخفّة” تكشف المزيد من المواهب السعودية المبدعة في موسم جدة

جدة – البلاد

تستقطب ألعاب الخفّة بمنطقة سيتي ووك زوّار موسم جدة 2022 بعروضها المشوقة التي تشهدها يومياً وتحظى باقبال وتفاعل كبير من الجمهور.

وتُعد ألعاب الخفّة نوع من أنواع الألعاب الشعبية وفن من الفنون التي تنتشر عالمياً ضمن فعاليات الترفيه، واشتهر الكثير من الأفراد بهذا النوع من الألعاب وأبدعوا فيها وأصبح لهم جمهور متعطش لمشاهدة عروضهم الحصرية.

وتعتمد ألعاب الخفّة على فن وهمي يقوم على الخداع البصري والسرعة، إذ يوهم مقدمها الشخص الذي أمامه بأنّ كل ما يفعله حقيقي مع ذهول الجمهور وتصديقهم لذلك.

ويتنافس على تقديم مثل هذه العروض الشاب السعودي ممدوح المرزوقي بعروض الخفة المتنوعة التي يجيدها بدقة واحترافية، إلى جانب النجم أحمد البايض وعدد من الشباب المبدعين الذين يصفق الجمهور كثيراً لعروضهم المشوقة.

وتعتبر منطقة سيتي ووك إحدى مناطق موسم جدة الأكثر جذباً للجمهور حيث تتميز بتنوع الخيارات الترفيهية فيها وتعدد الألعاب والعروض اليومية.