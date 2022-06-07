6 قيادات إرهابية في قبضة الأمن العراقي

بغداد – البلاد

تواصل السلطات الأمنية العراقية ملاحقة الإرهابيين للقضاء على التنظيمات المتطرفة بالكامل، معلنة أمس (الاثنين)، إلقاء القبض على 6 قيادات إرهابية، خلال عمليات متفرقة.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول: إنه وحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وبعد الزيارات والتفاهمات المُتبادلة بين جهاز مُكافحة الإرهاب وأجهزة أمن إقليم كُردستان، وصل التنسيق المشترك بين الطرفين لأعلى مستوياته المُمكنة. ومن خلال المعلومات الاستخبارية الدقيقة والجهد المُشترك، تم القبض على قيادات إرهابية تنتمي لعصابات داعش”.

ولفت رسول إلى أن هذه القيادات، هُم “الإرهابي المُكنى أبومحمد ويعمل حاليًا كإداري مسؤول عن ملف القتلى والمُلقى القبض عليهم والإرهـابي (م.ع) وهو على رأس الأسماء المطلوبة للأجهزة الأمنية، الذي يشغل منصبا مهما جدا في عصابات داعش المهزومة، حيث نفذت عملية القبض عليه بالتنسيق مع قوات مكافحة الإرهاب في أربيل”. وبين أن من بين القيادات المعتقلة أيضاً “معاون الأمير العسكري لقاطع الفلاحات-الفلوجة الإرهـابي المُكنى أبوآية، ونُفذت العملية أيضا بالتنسيق مع قوات مكافحة الإرهاب في أربيل”، وأيضا “مسؤول أوكار ما يُعرف بقاطع زوبع – ولاية الجنوب الإرهابي المُكنى أبو أمجد، الذي ألقي القبض عليه بالتنسيق مع جهاز أسايش مُحافظة السُليمانية”.

وكذلك من بين المقبوض عليهم “الإرهابي أبوفهد وهو عُنصر اشترك بتنفيذ هجمات على الأجهزة الأمنية والمواطنين في شمال مُحافظة بابل، وأُلقي القبض عليه بالتعاون مع أسايش السُليمانية، فضلاً عن “الإرهابي (ر.ر) الذي كان يعمل في معسكرات ما تُعرف بولاية الفلوجة”، مشيرا إلى “النجاحات والعمليات المشتركة المُتحققة والثقة المُتبادلة بين أجهزتنا الأمنية أتت من عمل إداري حثيث استند إلى دعم القائد العام للقوات المُسلحة للجهود المبذولة في مُكافحة فلول الإرهـاب”.