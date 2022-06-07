50 كاميرا أثرية بمهرجان أفلام السعودية

الدمام ـ حمود الزهراني

أشعلت نحو 50 كاميرا- تعود إلى الفترة ما بين عام 1850م إلى 1970م- فضول هواة التصوير والباحثين في مقتنيات التاريخ، داخل معرض للكاميرات الكلاسيكية، ضمن مهرجان أفلام السعودية بدورته الثامنة، الذي تنظمه جمعية السينما، بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، وبدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة. ويحمل صاحب الكاميرات التاريخية أنور القطان كاميرته في رحلة تسمى “رحلة الألف كاميرا”، بمتحف خاص داخل منزله بعد أن حصل عليها خلال مشاركته بمزاد علني في ولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية؛ لينقل منها 50 كاميرا إلى المعرض المقام داخل إثراء.

وأوضح “القطان” أن أصغر كاميرا معروضة يرافقها جهاز عرض سينمائي ذات تشغيل يدوي، وهي من أقدم القطع في المعرض؛ ففي عام 1900م تم استخدامها لفترة وباتت من المقتنيات النادرة، وهناك قطعة أخرى نادرة تعود إلى العصر الفيكتوري؛ حيث كانت تستخدم في التصوير الفوتوغرافي وتحديدًا على الزجاج؛ علمًا بأنها مخصصة لتحميض الصور وقادرة على الوصول إلى اللقطة الأخيرة.

تصاميم فريدة للكاميرات وبعضها أكثر غرابة، فمن يراها لربما تنتابه الدهشة لعمق التغيير مع مرور الزمن، فهناك قطع أثرية تروي تاريخ مدونًا في بطون أمهات الكتب؛ بينما في وقتنا الحالي باتت الكاميرات تزدان بإطلالات تقنية عالية الجودة وفائقة التطور، وحول ذلك يلفت القطان إلى أنه يسعى للدخول إلى موسوعة غينيس؛ ولكن يحتاج إلى مزيد من الكاميرات لكون الرقم المطلوب يمتلكه رجل تشيكي، وهو يعد الثاني في العالم من حيث امتلاكه لأقدم الكاميرات ومشغلات الفيديو.