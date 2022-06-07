موسم جدة يشعل حماس الزوار بمسابقة “مذيع الموسم” 

جدة – البلاد

أطلق موسم جدة 2022 مسابقة تفاعلية فريدة من نوعها مع الجمهور من زوار الموسم؛ تتيح لهم فرصة إبراز مواهبهم في التقديم التلفزيوني وتغطية أحداث الموسم؛ لتوثيق “أيامنا الحلوة”، من خلال تسجيل مقاطع فيديو بأجهزة الهاتف المحمول، والتنافس على فرصة الفوز بجائزة قيّمة قدرها 30 ألف ريال.

وحدد موسم جدة العمر المسموح بالمشاركة في المسابقة بين 8- 14سنة، حيث يتمثّل المحتوى في تغطية فعاليات إحدى مناطق الموسم، ونشر المشاركات على منصة “التيك توك”، من خلال هاشتاق (#مذيع_الموسم)، لإتاحة الفرصة للجمهور لنشر مواهبهم الإعلامية في التغطيات والتوثيق لتجاربهم الجميلة في مناطق فعاليات الموسم.

وتستمر المسابقة حتى يوم 11 يونيو، وسيتم إعلان اسم الفائز بعد إنتهاء فرز المشاركات وتسليم الجائزة.